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Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük destek. Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in bugünkü konuşmasına destek geldi. Kılçdaroğlu; "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı" dedi..

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:55
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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük destek

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük destek. Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı!
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında parti binasına saldırıya kürsüdeki kurşunları yere atıp “Şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz! Söz mü? Tüm mermilere göğüs gereceksiniz söz mü” diyerek tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in konuşmasına büyük destek geldi.

AKŞENER TARİHİ BİR KONUŞMA YAPTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DA PAYLAŞIM YAPTI

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu da Akşener'in konuşmasını paylaşarak; "Milletin sesini hiç kimse susturamaz." yazdı...

İşte o paylaşımlar ve Akşener'in konuşması:

 

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