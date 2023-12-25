Erdoğan muhalefeti hedef aldı

Milliyet'in haberine göre, Pençe Kilit Bölgesi’nde 12 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle yol yürüyenlere, terörü maşa olarak kullananlara, 3-5 oy alacağız diye bölücülere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

“OYUNLARINI BİLİYORUZ”

“Terörle ülke siyasetinin şekillendiği eski Türkiye geride kaldı. Türkü, Kürdü, Arabı ve Sünnisiyle 85 milyonun arasına nifak sokulmasına izin vermeyiz. Kim ki birliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu nedenle gençlerin çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Son 21 yılda her şeyi denediniz. Bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz.” dedi.

Erdoğan “Türkiye Yüzyılını'nın inşasına engel olamayacaksınız. Yine kaybedeceksiniz, rezil olmakta kurtulamayacaksınız. Oyunlarını biliyoruz. Ömrümüz yettiği sürece, sizinle mücadeleye etmeyi sürdüreceğiz. 3-5 oy alacağız diye bölücülere kapı kolu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için bukelemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

"MEYDANI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

“Terörle yol yürüyenlere, terörü maşa olarak kullananlara, 3-5 oy alacağız diye bölücülere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için kırk takla atanların maskesini indireceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize şükran sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.