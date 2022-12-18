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  • Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme. Erdoğan "Rahat durmazlarsa vururuz" demişti

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme. Erdoğan "Rahat durmazlarsa vururuz" demişti

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Belçika'da gerçekleşen üçlü görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:32
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Erdoğan "Rahat durmazlarsa vururuz" demişti. Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme. Erdoğan ''Rahat durmazlarsa vururuz'' demişti
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Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’a adalar üzerinden yüklenerek, “Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan’ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Rahat durmazlarsa vururuz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Sam Amca
18.12.2022 16:36
Hah şöyle...  
 
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