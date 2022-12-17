Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Erdoğan'a füze yanıtı

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Kavala'da gerçekleştirilen tatbikatın ardından Türkiye'ye ilişkin üstü kapalı mesajlar gönderdi.

Konstantinos Floros, Yunanistan'a meydan okuyan her türlü girişime karşı tepkilerinin "amansız" olacağını söyledi.

Floros, "Tüm senaryolara hazırlık yapıyoruz, her senaryoya verecek bir yanıtımız var. Yunanistan zor bir rakiptir, güçlüdür ve gerektiğinde acımasız olacak. Bunu herkes bilir; dostlar, ortaklar, müttefikler ve kendilerini bize muhalif ve düşman olarak tanımlayanlar" dedi.

Kimseden "korkmadıklarını" dile getiren Floros, "Herkese saygı duyuyoruz, herkesten de saygı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TATBİKATA ABD BÜYÜKELÇİSİ DE KATILDI

ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsounis de tatbikatın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

George Tsounis, Yunanistan ve ABD'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının örtüştüğünü belirterek, Yunanistan'ı "güvenilir müttefik" olarak niteledi.

Tsounis, "Bölgesel zorluklar var ve Yunanistan bölgede istikrar ve barış için birlikte çalışmak istediğimiz güvenilir bir müttefik" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a 'Tayfun füzesi' üzerinden mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor. 'Atina'yı vurur' diyor. Eee vuracak tabii; Sen rahat durmazsan, ABD'den adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" dedi.