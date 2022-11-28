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Erdoğan sahneye çıkış şarkısını değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığınca Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 08:15
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Erdoğan sahneye çıkış şarkısını değiştirdi. 'Beraber yürüdük biz bu yollarda'nın yazarı CHP'ye geçmişti

Erdoğan sahneye çıkış şarkısını değiştirdi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı. AKP’nin “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısının yazarı CHP’ye katılmıştı.

Erdoğan'a özel koreografi de yapıldı.

Üç boyutlu Erdoğan koreografisinde, stadyumun kale arkasında Erdoğan'ın portresi yükseldi.

Aşkın Tuna, “Devlerin Aşkı Büyük Olur”  ve “Sensiz sabah olmuyor” gibi popüler şarkıların da bulunduğu bin 500'den fazla esere sahip.

 

 

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