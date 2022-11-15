Erdoğan’ın en sevdiği şarkı “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”nın söz yazarı CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık mitinglerde söylediği Muazzez Abacı’dan Ebru Gündeş’e kadar birçok sanatçının seslendirdiği “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısının söz yazarı Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.



Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, hafta sonu CHP’ye üye olan Aşkın Tuna’nın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.



Tuna, “Devlerin Aşkı Büyük Olur” ve “Sensiz sabah olmuyor” gibi popüler şarkıların da bulunduğu bin 500'den fazla esere sahip.

