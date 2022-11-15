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  • Erdoğan’ın en sevdiği şarkı “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”nın söz yazarı CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Erdoğan’ın en sevdiği şarkı “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”nın söz yazarı CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Erdoğan’ın favori şarkısı “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”nın yazarı Aşkın Tuna, CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:09
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Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Erdoğan’ın en sevdiği şarkı “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”nın yazarı CHP’ye katıldı

Erdoğan’ın en sevdiği şarkı “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”nın söz yazarı CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık mitinglerde söylediği Muazzez Abacı’dan Ebru Gündeş’e kadar birçok sanatçının seslendirdiği “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısının söz yazarı Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, hafta sonu CHP’ye üye olan Aşkın Tuna’nın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Tuna, “Devlerin Aşkı Büyük Olur”  ve “Sensiz sabah olmuyor” gibi popüler şarkıların da bulunduğu bin 500'den fazla esere sahip.
 

 

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Tozanlı
15.11.2022 13:27
Eskiden gâzinolar vardı şimdi partiler var bakalım daha kimlerle ne yollar yürünecek..Mutlaka parti kanunuda yeniden gòzden geçirilmeli her zaman vatandaş siyasetcinin yanlışına katlanmamalı....  
 
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