Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT ve İSEDAK'ın 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şu şekilde:

"İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz, her türlü anlaşmazlığın, her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir.

Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir. Bazen fikir ayrılığına düşebiliyoruz, bunları çözüme kavuşturursak

Doğrudan insanı, insanlığın huzur ve güvenliğini ilgilendiren her mesele bizim de meselemizdir.

Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettik. Bizden talepte bulunan 160 ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik.

Türkiye insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmıştır.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttük.

Karadeniz üzerinden tahıl koridoru ve esir takası anlaşması ile diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik.

Salgınla başlayan, enerji emtia fiyatlarındaki artışla devam eden kriz yeni bir boyut kazanarak devam ediyor.

Dünyada faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi.

İslâm ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı destek vereceğinize inanıyorum.

Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Buna sessiz kalamayız.

Terör örgütlerinin kalleş saldırılarına vatandaşlarımıza kurban verdik.

Ölen her bir masumun kanı, terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline bulaştırmıştır."