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  • Erdoğan karşısında duygulanıp ağladı. Yeni bir büyükelçi doğuyor. İyi bir kadroyu kapar artık

Erdoğan karşısında duygulanıp ağladı. Yeni bir büyükelçi doğuyor. İyi bir kadroyu kapar artık

Konya’da düzenlenen gençlik buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sormak isteyen bir genç kız "Doğduğumda siz vardınız, şu anda siz varsınız, ilerde de hep sizin olmanızı istiyorum" derken göz yaşlarına hakim olamadı. İyi bir kadroyu kapar artık…

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:16
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Yeni bir büyükelçi doğuyor. İyi bir kadroyu kapar artık. Erdoğan karşısında duygulanıp ağladı

Erdoğan karşısında duygulanıp ağladı. Yeni bir büyükelçi doğuyor. İyi bir kadroyu kapar artık
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanlığınca Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

AKP ile hemen hemen aynı yaşta olduğunu belirten Kübra isimli bir gencin, "Doğduğumda siz vardınız, şu anda siz varsınız, ilerde de hep sizin olmanızı istiyorum. Çok heyecanlıyız o yüzden ağlıyorum." ifadeleri üzerine Erdoğan, "Ağlamak yok." dedi.

Erdoğan, ziyaretlerinde küçüklere neden el öptürmediğine yönelik bir soru üzerine, aldığı terbiyenin ve eğitimin bunu gerektirdiğini vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Annemin özellikle ayaklarının altını öperdim, annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki Peygamberimiz buyuruyor ki 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bak babaların ayakları altındadır demiyor, annelerin ayakları altındadır. Senin ayağının altında anne, cennetin kokusu var, ben o kokuyu almak istiyorum. Annem o güzel Rize lehçesiyle derdi ki 'Oğlum git başımdan.'"

Babasının sadece elini öptüğünü dile getiren Erdoğan, "Ama öğretmene gelince onlar bizim her şeyimizdi, onlar bizim varlık sebebimizdi. Hazreti Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' ifadesi var ya işte buradan hareketle biz bunu ortaya koymamız lazım ve bir Müslüman gençlik olarak bunu ispatlamamız lazım." dedi.

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Alayına İsyan
28.11.2022 11:27
Ecevit'e laf söyleyip ekonomiyi bahane edip geldiler, Ecevit dönemi ekonomiyi arar hale getirdiler. Hayaldi gerçek oldu. Dolar 1,5 lirayı aştı dediler şimdi 18,6₺ oldu çıt yok.  
 
MUSTAFA
28.11.2022 11:25
Bu resimde olanlar hiç bir zaman unutulmamalı hakkı yenen gençler bu resme iyi baksın.  
 
ooo
28.11.2022 11:11
eğer ki bu iktidar iktidar da kalırsa geleceği parlak bu kızımızın :)  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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