Erdoğan salonda bulunan Fatih Erbakan’ı çağırmadı. CHP DSP HÜDA PAR ve MHP’lileri çaya davet etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

23 Nisan dolayısıyla TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resepsiyonda davetlilerle sohbet etti.

Daha sonra Erdoğan Mermerli Salon'una geçti. Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da davet edildi.

Ayrıca Erdoğan Genel Başkan Yardımcısını da çaya çağırdı.

FATİH ERBAKAN’I DAVET ETMEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, Erdoğan Salonda bulunan CHP, DSP ve HÜDA PAR liderleri ile MHP Genel Başkan Yardımcısını çaya çağırırken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ise davet etmedi.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olacak bu iddiayı duyurdu.

Erdoğan’ın bu adımı gözlerden kaçmadı.

CUMHUR İTTİFAKI SORUSUNA “DEĞİLİZ HERHALDE” YANITI

TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Erbakan şöyle yanıt verdi: Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar.