Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti. Seçileli daha 1 ay olmamıştı

31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın Doğanhisar ilçesi Belediye Başkanı olarak seçilen Yeniden Refah Partili (YRP) Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Geride bıraktığımız seçimlerde yüzde 47.28 oyla Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen Ali Öztoklu, 2014 yılından itibaren iki dönem AKP'nin Doğanhisar İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Öztoklu, bağımsız olarak başkanlığını sürdüreceğini duyurdu.

İSTİFA GEREKÇESİ ŞAŞIRTTI

Ali Öztoklu, açıklamasında, istifa açıklamasında bugünden itibaren belediye başkanlık görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, bu kararı almasındaki en önemli nedenin ise; Doğanhisar’ın kalkınması ve refahı için çıktığı bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğine inanıyor olması olduğunu vurguladı.

Öztoklu, bu nedenle Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini duyurdu.

ALİ ÖZTOKLU KİMDİR?

1977 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde doğan Ali Öztoklu, ilk, orta ve lise öğrenimini Doğanhisar’da tamamladı.

Öztoklu, askerlikten sonra ticarete atılarak, Öztoklu Akaryakıt İstasyonu, Nakliyat ve İnşaat Şirketinin başına geçti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Öztoklu, 2014'ten itibaren iki dönem üst üste AKP Doğanhisar İIçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Öztoklu, 31 Mart 2024 seçimlerinde YRP'den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi.