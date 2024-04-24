Fatih Erbakan’dan ‘Cumhur İttifakı’ sorusuna yanıt: Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

“BAZI YERLERDE MHP KAYBETTİRMİŞ OLDU”

Partisinin yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye konuştu.

İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmeye karşılık veren Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6" ifadesini kullandı.

“O TARAF 'HER ŞEYE DOĞRU DEYİN' NOKTASINDA OLUNCA ANLAŞAMADIK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediklerine ilişkin soruyu Erbakan, "Görüşmedik" diye yanıtladı.

"ŞU AN CUMHUR İTTİFAKI'NDA MISINIZ?"

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" şeklinde cevapladı.

“ANAYASA ÇALIŞMASINI GÖRDÜKTEN SONRA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Yeni anayasa çalışmaları hakkındaki görüşleri de sorulan Fatih Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.