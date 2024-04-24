Fatih Erbakan’dan ‘Cumhur İttifakı’ sorusuna yanıt: Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyorlar

Kaynak: AA
Fatih Erbakan’dan ‘Cumhur İttifakı’ sorusuna yanıt: Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyorlar
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar" cevabını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

“BAZI YERLERDE MHP KAYBETTİRMİŞ OLDU”

Partisinin yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye konuştu.

İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmeye karşılık veren Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6" ifadesini kullandı.

“O TARAF 'HER ŞEYE DOĞRU DEYİN' NOKTASINDA OLUNCA ANLAŞAMADIK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediklerine ilişkin soruyu Erbakan, "Görüşmedik" diye yanıtladı.

"ŞU AN CUMHUR İTTİFAKI'NDA MISINIZ?"

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" şeklinde cevapladı.

“ANAYASA ÇALIŞMASINI GÖRDÜKTEN SONRA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Yeni anayasa çalışmaları hakkındaki görüşleri de sorulan Fatih Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Özgür Özel bayramda hangi liderlere ‘Alo’ dedi? Listede çok sürpriz isimler var
Erbakan Erdoğan'a flaş çağrı yaptı. ‘Görevlerini bir an evvel iade et’
Fatih Erbakan’dan alkışlanacak hareket! İşte Yeniden Refah’ın kazandığı belediyelere ilk talimatı
Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı
Yeniden Refah'ta erken seçim tartışması. İki üst düzey isim karşı karşıya geldi
Yerel seçimden bir gün sonra ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah’tan geldi. ‘Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır’
Fatih Erbakan'dan seçim sonrası ilk açıklama: Bu seçimlerin şampiyonu olduğumuz açıkça ortaya konulmuştur
Son Haberler
Erdoğan'ın başdanışmanı montajlı fotoğrafla CHP'li başkanı hedef aldı. Gerçek gibi paylaştı Gündem
Erdoğan'ın başdanışmanı montajlı fotoğrafla CHP'li başkanı hedef aldı. Gerçek gibi paylaştı
Kağıthane'de drift atarak seyreden sürücü kamerada Yaşam
Kağıthane'de drift atarak seyreden sürücü kamerada
FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Yaşam
FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bakan Uraloğlu açıkladı: X’e bant daraltma gündemde Gündem
Bakan Uraloğlu açıkladı: X’e bant daraltma gündemde
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet şüphesiyle gözaltına alındı Dünya
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet şüphesiyle gözaltına alındı
İlber Ortaylı korkuttu: Uçakta fenalaştı Yaşam
İlber Ortaylı korkuttu: Uçakta fenalaştı