Fatih Erbakan’dan alkışlanacak hareket! İşte Yeniden Refah’ın kazandığı belediyelere ilk talimatı

Damla Baylan
Fatih Erbakan’dan alkışlanacak hareket! İşte Yeniden Refah’ın kazandığı belediyelere ilk talimatı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın 31 Mart’ta kazandığı belediyelere verdiği ilk talimatı ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak, büyükşehir ve il belediyesi kazanan Yeniden Refah Partisi seçimin parlayan yıldızı oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel lideri Fatih Erbakan kazandıkları belediyelerin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadis-i şerifini astırdı.

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X hesabından paylaşım yapan Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.

İşte Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine asılan tabelalar:

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