Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı

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Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belgeyi paylaştı.

İsrail'in 33 binden fazla Filistinliyi katletmesine rağmen Netanyahu yönetimi ile sürdürülen ticarete devlet kurumlarının da katıldığı iddia edildi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belgeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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ETİ Maden'in İsrail'e düzenli olarak bor madeni göndermesine tepki gösteren Erbakan, "Bu büyük vebalden bir an önce kurtulun" çağrısı yaptı.

Eti Maden'in, İsrail'le seçimlerden bir hafta önce girdiği ticari faaliyete tepki gösteren Fatih Erbakan şu mesajı paylaştı:

Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; BU BÜYÜK VEBALDEN BİR AN ÖNCE KURTULUN!

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