Erdoğan seçim kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını içerek kararını imzaladı. Erdoğan kararı imzalaması sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Biraz önce Anayasamızın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak kararın ardından YTSK seçim takvimini başlatacak. 14 Mayıs 2023'te milletimiz Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Seçimlerin tarihinin14 Mayıs olarak güncellenmesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini öne çekme kararını alma sebeplerinden bazıları şunlardır:

18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı.

Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı."

Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları ve hasar gören altyapı, işimizi hayli güçleştirmiş olsa da yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremde 47 binin üzerinde insanımızı vefat ederken 115 binden fazla vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu.

Şehirlerimizi yerle yeksan eden afette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız da sarsıntılar sebebiyle evine giremez hale geldi.

Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle STK'larıyla dost ülkelerinden gelen kardeşleriyle ilk gününden itibaren depremle uğraştık. Konteyner kentlerimizle, depremzedelerimize daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımıza da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz.

319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmek. Toplamda 800 binden fazla konut barındıran, yıkık, yıkılacak 270 bin binayı ortadan kaldırarak depremde zarar gören şehirlerimizi sıfırdan kurmaktır.

Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, şehirlerimizi yeniden inşa etmek için ülkemizin Seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Bu anlayışla ve anayasanın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs'ta yenileme kararını uygulamaya geçiriyoruz. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından YSK ilan edecektir. Bugün mükerrer sayıda da yayınlanması olacaktır. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini hatırlatmak istiyorum.