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5 parti birleşti. Yeni ittifak kuruluyor. Yarın açıklanacak!

Seçim tarihinin belirlenmesiyle aday ve ittifak arayışları da hızlandı. 5 partinin bir araya geldiği yeni bir ittifak yarın açıklanacak…

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 20:01
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Yeni ittifak kuruluyor. 5 parti birleşti

5 parti birleşti. Yeni ittifak kuruluyor. Yarın açıklanacak!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile 14 Mayıs'ta seçime gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Seçim tarihinin belirlenmesiyle aday ve ittifak arayışları da hızlandı. 

5 PARTİ BİRLEŞİYOR: ATA İTTİFAKI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacağı öğrenildi.

Ümit Özdağ, toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti,Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı kamuoyu ile paylaşacak.

Özdağ, yarın (11 Mart) saat 14.00'te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

ADAYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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