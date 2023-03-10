AKP'nin ittifak teklif ettiği Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un bugün saat 18.00'de Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasından sonra Ankara kulislerinde de hareketlilik devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün seçim kararını imzalayarak 14 Mayıs tarihinde Türkiye'yi seçime götüreceğini açıkladıktan sonra kulisler daha da hareketlendi.

DSP ve Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiaları sonrası Ankara'da bir görüşme daha yaşandı.

AKP'li Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz Yeniden Refah Partisi'ne gelerek Fatih Erbakan ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından Fatih Erbakan cephesinden açıklama geldi.

"İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Söz konusu ziyaretin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz" açıklamasında bulundu.