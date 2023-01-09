Erdoğan sinirlenip korumasına oyuncakla vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gezisi sırasında çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan’ın otobüsten oyuncak dağıttığı sırada yaşananlar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına elindeki oyuncak kutusuyla vurduğu görüldü.
Erdoğan’ın korumasına vurduğu anlar “Başkan çok gergin” mesajıyla paylaşıldı.
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