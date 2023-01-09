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Erdoğan sinirlenip korumasına oyuncakla vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gezisi sırasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Otobüsten çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan’ın korumasına vurduğu görüldü.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:51
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Erdoğan sinirlenip korumasına oyuncakla vurdu

Erdoğan sinirlenip korumasına oyuncakla vurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gezisi sırasında çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan’ın otobüsten oyuncak dağıttığı sırada yaşananlar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına elindeki oyuncak kutusuyla vurduğu görüldü.

Erdoğan’ın korumasına vurduğu anlar “Başkan çok gergin” mesajıyla paylaşıldı.

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1950
9.01.2023 11:22
Oyuncak ile kafaya bir şey olmaz !!!!  
 
Devlet yönetmek oyuncak dagitmaya benzemez
9.01.2023 11:17
Bütün devlet meselelerini hallettiniz birde oyuncak dağıtmak size mi düştü vay halimize Korumaya davranışını hiç hoş değil o sizin için canını ortaya koyan bir polis memuru hiç yakismamıs  
 
Eldir devlet butcesinden yapilmaz
9.01.2023 11:09
Bunda birsey yok haber deyeri bile yok elinde uzun sure tutunca al diye yapilan sey halk arsinda var asil soru o uyuncaklari kime ihale ederek aldi parasi nerden oden di parti secim yatirimlari kissis  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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