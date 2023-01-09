CHP'li Engin Özkoç'tan Erdoğan'a tazminat yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ve CHP'ye yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Erdoğan bugün Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda yaptığı açıklamada, "“Bu güzel Sakarya’mızı temsil eden bir tane milletvekili var, ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı aldım. Onu da inşallah vakıflarımızdan bir tanesine verdik” ifadeleriyle Özkoç'u hedef almıştı.

Engin Özkoç'un açıklamalarının satır başları şöyle:

"HAKARETE AYNI HAKARETLE CEVAP VERDİM"

O bahsettiğin dava Tank-Palet ile ilgili dava değil. İkincisi milletin gözünün içine baka baka yalan söyleme. AKP Genel Başkanı bile olsan bile bu sana yakışmaz. O dava daha bitmedi istinafa gitti. O parayı dava süreci devam ederken yatırmak zaruriyeti vardı. O yüzden yatırıldı. Dava süreci bittiğinde o parayı ben senden alacağım. O para senin cebinden çıkmış olacak. Ben bu bu sözleri senin söylediğin iğrenç sözler üzerine sana iade olarak söylemiştim. O mahkemenin bana herhangi bir şekilde ceza vermesi mümkün değil. Çünkü hakarete aynı hakaretle cevap verdim. Hukukta bunun karşılığı vardır. Senin bu iğrenç sözlerin genel başkanımıza, milletimize, halkımıza devam ederse sana cevap vermek için daha çok 50 bin lira da gözden çıkartırım, haberin olsun.

TANK PALET FABRİKASI

Milli tankın seri üretimini hiç alakası olmayan nitelikli dolandırıcı Ethem Sancak'a Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Ethem Sancak'ın elinde fabrikası, deneyimi yok. 9 Kasım 2018'de seri üretim ihalesi imzalanmış ve 18 ayda seri üretime geçileceği söylenmiştir. Aradan tam 50 ay geçti. Defalarca söylenen böyle bir yalan bir kere daha basının karşısına geçilip milletin gözünün içine baka baka cumhurbaşkanlığında oturan kişi tarafından AKP Genel Başkanlığı sıfatıyla söylenebilir mi? Ve bu yalanları komutanlar alkışlayabilir mi?"