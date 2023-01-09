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  • Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. EYT düzenlemesi yakında Meclis'e geliyor

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. EYT düzenlemesi yakında Meclis'e geliyor

2023'ün ilk kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yakında TBMM'ye sunulacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca otoyol ve köprü ücretlerinde yıl boyunca artışa gidilmeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 19:39
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EYT düzenlemesi yakında Meclis'e geliyor. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıkladı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. EYT düzenlemesi yakında Meclis'e geliyor
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Kabine, saat 16.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.

Kabine sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2023'ü Türkiye'nin yüzyılı vizyonuyla karşılamak için aylar öncesinden çalışmalara başladık.

EYT DÜZENLEMESİ

28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz.

RAMİ KIŞLASINA KÜTÜPHANE

 

Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti cuma günkü açılışa davet ediyorum.

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİNE ZAM YOK

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. 

Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

ENFLASYONLA MÜCADELE

En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz.

BREZİLYA'DA KONGRE BASKINI

Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz."

 

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Görmekte
9.01.2023 21:01
7/24 TV.lerde valla başım ağrıyor ,agrikesiciler pahalı  
 
Emekli
9.01.2023 20:19
Müjdeye bak zam yapmayacağız köprü ve otoyollrına Vallahi milletle dalga geçiyor 3 saatlik kabine toplantısından çikan kararlara bakın  
 
Yavuz
9.01.2023 20:15
İnandinmi hayır  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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