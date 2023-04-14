Muharrem İnce aynı Tayyip Erdoğan gibi.. Soru soran gençlere bağırdı ve FETÖ'cülükle suçladı. Babala Tv'da gençler ağzının payını verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. İnce, yayında kendisine sorulan sorulara sinirlenip sesini yükseltti. Yayınlanan tanıtımda Muharrem İnce ile seyirciler arasında yaşanan gergin anlar dikkat çekti.

Salondaki katılımcılardan tepki gelirken bir katılımcı, "Biz zaten bundan bıktık, bize bu şekilde davranılmasından bıktık. Bunu değiştirmek istiyoruz." dedi.

"SENİN FETÖYLE BİR BAĞLANTIN VAR"

Muharrem İnce kendisini kibarca uyaran gence bile hemen ‘FETÖ’cü’ dedi. Bir gence "senin FETÖ'yle bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum" dedi. Soru soran genç şok oldu.

'MADARA' SÖZÜNÜN ARDINDAN GENÇLER SALONDAN AYRILDI

Muharrem İnce, partisinin basın sözcüsünün eşinin çalıştığı şirketle ilgili sorulan soru üzerine, yanında getirdiği dökümanları gösterdi.

İnce "Bu konuyu açacağınızı biliyordum zaten madara olun diye erken yaptım" dedi. İnce'nin bu sözlerine ise salondan tepki geldi. Bazı seyirciler sözünü geri alarak özür dilemesini istedi.

Bir kadın seyirci ise "Biz zaten bize böyle davranılmasından bıktık. Bugün böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız?" diye tepki gösterdi. İnce ile yaşanan gerginliğin ardından ise bir çok seyirci salonu terk etti.