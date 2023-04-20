Erdoğan taklidiyle bilinen Muhammed Nur Nahya’dan yeni video. Erdoğan’ın seçim gecesini canlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, "seçim akşamı sonuçları takip eden Erdoğan" taklidiyle yeni bir video yayınladı.

Erdoğan taklidiyle bilinen Muhammed Nur Nahya’dan yeni video. Erdoğan’ın seçim gecesini canlandırdı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayımladı.

'Kader' notuyla paylaşılan videoda yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor.

Videoda meşhur Karadeniz şarkısı olan “Çay Elinden Öteye”nin sözleri değiştirilmiş ve şöyle çevirilmiş:

Haber Spikerİ: Sandıklar açılmaya devam ediyor. Reis %35…

Nahya: Hasan! Oğlum şu kumandayı getir ya. Saçmalıyorlar bildiğin ya. Türkü falan dinleyelim neşemiz yerine gelsin ya.

(Televizyon kanalını değiştirince) Gençler:

Kaderinden öteye
Yol yok rahatla reis
Çay iç rahatla reis
Böyleymiş kader…

Nahya:

Ben gidersem öteye
Kim gelecek yerime
Çökeceğiz en dibe
Demedi deme

Gençler:

Alıştık biz çökmeye
İşlemez artık reis
Bilsen ne hallerdeyiz
Son düzlükteyiz

Nahya:

Yıllarım emeklerim
Yollarım köprülerim
Togg’um Siha’m, gençliğim
Uğruna verdim…

Gençler:

Yollara köprülere
Gidemem bir togg’um yok
Şahin’im var benzini yok
Her gün evdeyiz.
Ne yol nede araba
Yok mu ucuz yumurta
Hasret kaldık soğana
Gör ne haldeyiz

Nahya:

Çok benim zaferlerim
Çok da gaza gelmeyin
Her şeyin hayırlısı
Biraz bekleyin.

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