Erdoğan taklidiyle bilinen Muhammed Nur Nahya’dan yeni video. Erdoğan’ın seçim gecesini canlandırdı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayımladı.

'Kader' notuyla paylaşılan videoda yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor.

Videoda meşhur Karadeniz şarkısı olan “Çay Elinden Öteye”nin sözleri değiştirilmiş ve şöyle çevirilmiş:

Haber Spikerİ: Sandıklar açılmaya devam ediyor. Reis %35…

Nahya: Hasan! Oğlum şu kumandayı getir ya. Saçmalıyorlar bildiğin ya. Türkü falan dinleyelim neşemiz yerine gelsin ya.

(Televizyon kanalını değiştirince) Gençler:

Kaderinden öteye

Yol yok rahatla reis

Çay iç rahatla reis

Böyleymiş kader…

Nahya:

Ben gidersem öteye

Kim gelecek yerime

Çökeceğiz en dibe

Demedi deme

Gençler:

Alıştık biz çökmeye

İşlemez artık reis

Bilsen ne hallerdeyiz

Son düzlükteyiz

Nahya:

Yıllarım emeklerim

Yollarım köprülerim

Togg’um Siha’m, gençliğim

Uğruna verdim…

Gençler:

Yollara köprülere

Gidemem bir togg’um yok

Şahin’im var benzini yok

Her gün evdeyiz.

Ne yol nede araba

Yok mu ucuz yumurta

Hasret kaldık soğana

Gör ne haldeyiz

Nahya:

Çok benim zaferlerim

Çok da gaza gelmeyin

Her şeyin hayırlısı

Biraz bekleyin.