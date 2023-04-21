Erdoğan 'Soğan sorunu kalmadı' demişti Vatandaş böyle isyan etti: Pazara çıkmıyor ki çıksın

Erdoğan’ın ‘Patates soğan sorunu kalmadı’ sözlerine pazardaki vatandaşlar tepki gösterdi.

Erdoğan 'Soğan sorunu kalmadı' demişti Vatandaş böyle isyan etti: Pazara çıkmıyor ki çıksın

TELE1’de yer alan bilgilere göre, Derinleşen ekonomik krizde dolar kuru ve yüksek enflasyon vatandaşın belini büktü. Temel gıda ürünlerine neredeyse her ay zam üstüne zam geliyor. Bunlardan ikisi de patates ve soğan fiyatları oldu. En ucuz soağn fiyatı 25 TL’yi buldu.

Ancak iktidara göre ekonomi gayet iyi. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu ülkede patates, soğan sorunu kalmamıştır” açıklamasını yaptı.

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Bu açıklamanın ardından vatandaşlara pazarda isyan etti.

TELE1’in mikrofon uzattığı bir vatandaş “Ona göre çözüldü pazara çıkmıyor ki çıksın” derken bir başka yurttaş ise “Onun kalmadı ama bizim var” diye ifadelerini kullandı.

Pazar alışverişi yapan bir vatandaş 300 TL ile pazara çıktığını ve sadece, “1 kilo pırasa, 1 kilo kereviz ve 3 kilo domates alabildim. Geriye sadece bozuk paralar kaldı.

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