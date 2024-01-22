Erdoğan Türk astronot ile canlı yayında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yoluyla görüştü.

"Bu görevde ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum." diyen Gezeravcı, "Ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Herhangi bir aksaklık olmadan çalışmaları sürdürüyorum. Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim." dedi.

Erdoğan, "Bu görev için en iyi aday sendin. Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı’ya "Sen ilk astronotumuz oldun, ama son olmayacaksın. Bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir." dedi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Alper Gezeravcı şöyle dedi:

Fırlatmadan hemen sonra vücudumda bazı değişiklikleri hissetmeye başladım. Örneğin tüm sıvılar yukarıda toplandığı için yüzüm daha şişkin gözüküyor. Şu ana kadar bende hiçbir problem yok.

Yolculuğun ilk kısmının amacı Dünya’nın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli bölümü buydu. Ardından yaklaşık 200 kilometrelik yörüngede Dünya çevresinde tur atarak, hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp kenetlenmeyi gerçekleştirdik

Erdoğan, “Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara, Türk bilim insanları imza atmış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek.” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE 7 KEZ TEMAS KURACAK

Öte yandan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçmesi beklenen Alper Gezeravcı, ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da görüşecek.