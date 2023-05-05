Erdoğan: Vatandaş tarihinin en güvenli dönemini yaşarken Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

85 milyon vatandaşın tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?" diye sordu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Gabar petrolünden vatandaşlar en uygun şartlarda faydalandırılacak.

Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek, kalp yapmak.'

Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sınırlarımızın dışlarındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.



Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz değil mi? Bunları Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar 'Biz Kürt'üz.' diyorlar.

Bunların Kürtlük ile alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini 'Dişe diş kana kan.' diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? 85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?

Şu anda 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Yol boyunca gelenler hariç. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşim patlatacak. Karadeniz'de gaz Gabar'da petrol buluruz 'Milleti kandırıyorsunuz.' derler. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.

İstanbul susuzdu, çöp, çukur çamurdu. İstanbul'u, İstanbul bu kardeşiniz yaptı. Bunla tembel nasipsiz bunları önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip gelecek kadar da beceriksiz. Hepsinin ortak özelliği başarısızlıktır batırmaktır. Allah muhafaza ülkenin başına gelseler yarın memur işçi ay sonunda maaşını alıp almayacağını bilemeyecek.

Zaten bunlara verilen görev; Karadeniz gazının vanasını kapatmak, Gabar petrolünün üzerine beton dökmek. Bay bay Kemal 'S-400'leri depoya alacağız.' diyor. Bay bay Kemal en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına bu millet asla müsaade etmeyecektir.'