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Erdoğan ve Esad ne zaman görüşecek. İddia Arap medyasından geldi

Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşeceğini doğrulaması sonrası çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Arap medyasından gelen iddiaya göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüşecek. Görüşmeden çıkan sonuca göre Erdoğan ve Esad bir araya gelecek.  

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 15:43
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Erdoğan ve Esad ne zaman görüşecek

Erdoğan ve Esad ne zaman görüşecek. İddia Arap medyasından geldi
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İngiltere merkezli Arap medyası, Türkiye ile Suriye arasında son dönemde gerçekleşen yakınlaşmayı mercek altına alarak yeni iddialar ortaya attı.

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da olan Asharq Al-Awsat isimli medya kuruluşu, Rusya’nın arabuluculuğunda Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme görüşmesi gerçekleşeceğini aktardı. Gazete Birleşik Arap Emirlikleri’nin de üst düzeyde yetkililer aracılığıyla devreye girmeye hazırlandığını duyurdu.

Arap medyasında yer alan haberde buna karşılık ABD ve diğer Arap ülkelerinin ise bu normalleşme hamlelerine karşı durduğu öne sürüldü. Gazete, Arap ülkelerinin bu yakınlaşmadan dolayı “destekleyenler” ve “desteklemeyenler” olarak ikiye bölündüğünü de yazdı.

GÖRÜŞME DEVAMINDA ERDOĞAN VE ESAD ZİRVESİ OLABİLİR

Asharq Al-Awsat, bu hafta Moskova’da kritik bir görüşme gerçekleşeceğini de yazdı. Gazete, “Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu hafta Çarşamba günü Moskova’da Rusya’nın dışişleri bakanı Sergei Lavrov eşliğinde Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile görüşecek” ifadesine yer verdi. Görüşmelere Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’in de katılmasının beklendiği belirtildi.

Gazetenin haberinde bu hafta gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuca göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aracılığıyla bir zirve yapacağı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu zirveye ev sahipliği yapmak istediği de kayıtlara geçti.

Eğer bu zirvenin Moskova’da gerçekleşmesi durumunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin de üst düzey delege göndereceği belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU ABD’YE BİLGİ VERECEK

Öte yandan Asharq Al-Awsat’ta yer alan haberde dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ocak ayının ortasında Washington’a giderek ABD’li yetkililere Şam ile yakınlaşma ve Mikdad ile gerçekleşen görüşmenin detaylarını vereceği kaydedildi. Arap medyası Çavuşoğlu’nun bu ziyaretinin ise 16-17 Ocak’ta gerçekleşeceğini öne sürdü.

Öte yandan bölgede izlenecek rol haritası hakkında da Washington’da bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.

Arap medyasına konuşan Batılı bir diplomat ise ABD’li üst düzey bir yetkilinin yakında Ankara’ya gelerek Suriye’deki durumla ilgili açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

 

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Ali Bey
8.01.2023 15:49
"Benjamin" nelere kaadirsin sen  
 
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