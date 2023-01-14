Türkiye’nin desteklediği muhalif lidere Suriye’de saldırı. Esad ile barışılmasını istemeyenlerin elinden zor kurtuldu

Türkiye’nin 11 yıl sonra Suriye hükümetiyle ilk resmi teması ve devam eden yakınlaşma Suriyeli muhalifler arasında tepkilere yol açıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen ay Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmişti. İkinci tur üçlü görüşmenin bu ay içinde yapılması planlanırken Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgeler protesto gösterilerine sahne oluyor.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Türkiye sınırına yakın Azez kentinde dün düzenlenen gösterilerde şok eden görüntüler yaşandı. Öfkeli göstericiler, önce Türkiye-Suriye görüşmelerine karşı sloganlar attı. Türkiye destekli muhaliflerin çatı örgütlerinden Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el Muslat'ın gösteride bir anda ortaya çıkmasıyla tansiyon hızla yükseldi.

Muslat'a “hain” diye bağıran onlarca kişi, muhalif lideri kovalayarak dövdü. Muslat yardımcılarının desteğiyle kalabalığın elinden kurtulup arabasına binmeyi başarırken ciddi bir yara almadığı belirtildi. Hızını alamayan kalabalık ise Muslat'ın arabasına saldırdı.

ÇAVUŞOĞLU’YLA ANKARA’DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

SMDK Başkanı Muslat, olayın ardından yaptığı görüntülü açıklamada, kendilerinin de Esad yönetimine karşı olduğunu açıklamak için gösteriye katıldığını söyledi.

SMDK Başkanı Salim el Muslat, bu ay başında Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Suriye muhalefeti heyetinde yer almıştı. Görüşmenin ardından Muslat, yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye, Suriye devriminin ve muhalif güçlerin güçlü bir müttefiki. 2118 ve 2254 sayılı Cenevre Kararları başta olmak üzere Suriye meselesine ilişkin tüm uluslararası kararlarda Türkiye’nin böyle kalacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Esad rejiminin sözlerini yerine getirmediğini savunan Muslat, “Suriyeli muhalifler, halkın acısını dindirmek için siyasi süreci harekete geçirme konusunda istekli. Adalet ve eşitliğe dayalı yeni bir dönem ve Suriye ile bölge ülkeleri için güvenlik ve istikrar tesis edilmeli” demişti.