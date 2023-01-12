Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesinde yeni tur: Reuters tarih verdi

Türkiye’nin 11 yıl sonra Suriye ile ilk resmi teması ve devam eden yakınlaşma dünya kamuoyunda da gündemdeki yerini koruyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen ay Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmişti. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabalarının ele alındığı bildirilmişti.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, ikinci tur üçlü görüşmenin bu ay içinde, muhtemelen gelecek hafta yapılmasının planlandığını duyurdu.

"GÜNDEM SURİYELİ MÜLTECİLER VE TERÖRLE MÜCADELE"

Adını açıklamayan yetkili, görüşmenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Ocak'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yapacağı görüşme öncesinde gerçekleşebileceğini ifade ederek “Görüşmeler sürüyor, tam tarih belirlenmedi. Görüşme konusunda bir sorun yok, sadece zamanlama üzerinde çalışılıyor” dedi. Yetkili, görüşmede Ankara'nın temel hedefinin Suriyelilerin ülkelerine dönüşü ve terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Şam'la iş birliği olduğunu kaydetti.

Habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine yakın El Vatan gazetesi de, üçlü görüşme konusunda henüz tarih belirlenmediğini aktardı.

ABD yönetimi, daha önce Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı desteklemediğini bildirmişti.