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Esad Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için ‘Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları sona erdirmesi’ şartını koştu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:36
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Suriye Devlet Başkanı Esad Erdoğan ile görüşmek için şartını açıkladı

Esad Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz haftalarda savunma bakanları düzeyinde yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Suriye arasında yeni temasın kurulup kurulmayacağı merak konusu oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında şubat ayı başında görüşme olabileceğini söylerken, konu hakkında bir açıklama da Esad'dan geldi.

ESAD OPERASYONU ŞARTI SUNDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında konuştu. Beşar Esad, Türkiye-Suriye-Rusya temsilcileri arasındaki görüşmelerin somut sonuç vermesi için şartlarını sundu.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ

Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleşmesi planlanan üçlü zirvenin şubat ayı başında yapılabileceğini söylemişti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜÇLÜ BİR ADIM ATALIM İSTİYORUZ

Diğer yandan geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız.

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Adil kibir
13.01.2023 11:56
Dolap beygiri filmi yeniden çekilmeli  
 
Şevket
13.01.2023 11:51
Trollerin dönmekten başı döndü. Esad mi? Esed mi? Katil mi? Dostum mu?  
 
True Men
13.01.2023 11:44
O kadar Suriyeliyi bize iteledi, bir de naz yapıyor. Ülkenin dış politikası bu mu ? Yazıklar olsun !  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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