Erdoğan; Zikzak değil bu U dönüş, tam çöküş

“Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar.

Enflasyon, yok hıyarmış yok salataymış bunlardan kaynaklanan bir şey değil.

Ana sebep faizdir, faiz.

Bunu öğreneceksiniz. Bizdekilere bunu hâlâ anlatamadık.

Faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok.

Bu kadar yüksek ile kredi vermeye kalkarsan tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez.

Hâlâ bunu anlatamıyoruz.

Bu iş böyle yürümez, bunu çözeceğiz.”

Bu sözlerin sahibi ekonomist Recep Tayyip Erdoğan…

İngiltere’den ithal Mehmet Şimşek, Amerika’dan ithal Hafize Gaye Erkan size ne oluyor?

-Faiz oranını %8,5’tan neden %17,5 yaptınız?

Ekonomist Erdoğan'ı neden sabote ediyor, niçin yalanlıyorsunuz?

Ey cahiller; okuyun öğrenin bakın ekonomist Erdoğan sizin uyguladığınız bu ekonomik kararlara karşın neler söylemişti:

"Faiz sebep enflasyon sonuçtur.

Faiz Lobileri Kuduruyor. Faizleri düşüreceğiz.

Nas var Nas…

Bay Kemal grup konuşmalarında ‘faizi 1’e indirin, biz de gelip sizi destekleyeceğiz’ dedi. Şimdi de faiz indirimine tepki göstereceksin.

Tayyip Erdoğan’ın böyle zikzakları yok.

Tayyip Erdoğan, zaten en başından beri düşük faizden bahsediyor ve ‘Bu faiz inecek’ diyor.

Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım.

Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır.

Asla bu konudan taviz vermem.”

Şimşek ve Erkan, bakın 17 Kasım 2017’de Merkez Bankası için Erdoğan neler söylemişti:

"Merkez Bankası'nın söylediklerinin hiç biri tutmuyor, tutmaz. Yanlış yoldasınız. 'MB'nin bağımsızlığı var müdahale etmeyin' diyorlar. Müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor.

Dövizdeki şişkinlik kısa sürede normal seyrine dönecek.

Ekonomide de açık bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz aşikârdır.

Belli ki bir yerlerden Türkiye'nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış.

Hiçbir rasyonel temeli olmayan dövizdeki şişkinlik kısa sürede normal seyrine kavuşacaktır.

Dövizdeki şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağını, kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inanıyorum…

2018 yılı içinde hiç şüphesiz mali disiplini elden bırakmayacağız…"

Değerli okurlarım,

17 Kasım 2017: Merkez Bankası resmî efektif satış kuru 3.8921 lira.

24 Haziran 2018: Erdoğan 2. kez seçildiğinde Merkez Bankası resmî efektif satış kuru: 4.6550 lira.

Kafasına uygun atadığı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Emir demiri keser” diyerek Mayıs 2018'de faizi 8,5 puana düşürdü.

05 Eylül 2022: Ağustos ayında son 24 yılın rekoru kırıldı.

TÜİK enflasyon oranı: Yıllık yüzde 80,21.

ENAG enflasyon oranı: Yıllık yüzde 181,37.

“Faiz sebep enflasyon sonuç” diyen Erdoğan’ın ekonomi doktrini meyvesini verdi.

28 Mayıs 2023: Erdoğan 3. kez seçildi.

20 Temmuz 2023: Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanı olmasından sonra Merkez Bankası resmî efektif satış kuru: 26.9766 lira oldu…

Şimşek ve Erkan, Erdoğan’ın sözleri ile onun adına soruyorum:

-Faiz lobisine mi çalışıyorsunuz?

-Faiz Lobileri olarak kudurdunuz mu?

-Yanlış yoldasınız…

“Dövizdeki şişkinlik kısa sürede normal seyrine dönecek” diyerek “zikzak” yapmayan Erdoğan’ın doğru yolu özetle şöyledir.

Kasım 2017:

-Dolar 3.8921 lira.

Temmuz 2023:

-Dolar 26.9766 lira.

Dün: “Tayyip Erdoğan’ın böyle zikzakları yok” dedin…

Bugün gördük ki:

-Erdoğan; zikzak değil U dönüş tam çöküş…