Vatandaş fakirleşirken Diyanet zenginleşti. Milyonluk gelir ortaya çıktı

Çok sayıda bakanlığı geride bırakan dev bütçesiyle tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bünyesindeki Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin geliri, 150 milyon TL’ye dayandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile 2018’de 20 milyon TL olan sermayesi 2019’da 80 milyon TL’ye çıkarılan Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, gelirini rekor seviyeye ulaştırdı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Döner Sermaye İşletmesi’nin 2019 yılı geliri, 45 milyon 618 bin 768 TL olarak gerçekleşti. 2020 yılı itibarıyla gelirini katlayarak artıran Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin 2020 ve 2021 yılı geliri ise sırasıyla 42 milyon 186 bin 77 TL ve 64 milyon 454 bin 369 TL olarak kaydedildi. 2022 yılı ise Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin kazançta rekor yılı olarak kayıtlara geçti. İşletme, geçen yılda yayın satışından 148 milyon 760 bin 304 TL gelir sağladı. Masraflar ve vergiler düşüldükten sonra elde kalan kârın ise 29 milyon 611 bin 290 TL olduğu bildirildi. İşletme, kârın 11 milyon 588 bin 615 TL’sini sermayeye eklerken 18 milyon 22 bin 674 TL’lik bölümünü ise Hazine’ye aktardı.

GELİR KATLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin 2019-2022 dönemindeki geliri yıllara göre şöyle sıralandı: