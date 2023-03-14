14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Erdoğan’a seçim öncesi kötü haber İngiltere’den geldi

Erdoğan’a seçim öncesi kötü haber İngiltere’den geldi

Seçim havasına giren Türkiye, yabancı basının da gündeminden düşmüyor. İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden Daily Mail, Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:58
Takip Et

Erdoğan’a seçim öncesi kötü haber İngiltere’den geldi. Daily Mail haberi dikkat çekti

Erdoğan’a seçim öncesi kötü haber İngiltere’den geldi
+
Aa
-

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmesinden sonra seçimler yabancı basının da gündemine oturdu.

Birçok farklı ülkeden medya kuruluşları Türkiye’deki seçim süreci ile ilgili analiz yayınlarken, İngiliz bulvar gazeteleri de yaşananları ve gelişmeleri okurlarına duyurmaya başladı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, “Sonunda Erdoğan döneminin sonu mu geliyor? Türkiye cumhurbaşkanı Mayıs ayında yapılacak seçimlerden önce anketlerde 10 puan geride” başlığını kullandı.

Erdoğan’ın 2003-2014 yılları arasında başbakan olarak görev aldığını ve sonrasında da cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Daily Mail, “14 Mayıs’taki seçimlerde iktidarının en zorlu mücadelesiyle karşı karşıya” ifadesine de yer verdi.

Gazete, “Türkiye cumhurbaşkanının 20 yıllık iktidarı Mayıs ayındaki seçimlerden önce deprem yardım çalışmalarındaki başarısızlık dolayısıyla riskli bir konumda. 20 yıl boyunca iktidarda olan Erdoğan, üçüncü dönemini elde etmeye hazırlanıyor” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN’I BÖYLE ANLATTILAR

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, “Hakları ve özgürlükleri genişleten bir reformist olarak çıktığı yolda Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine de başladı. Fakat daha sonra yön değiştirdi ve muhaliflere baskı uyguladı, medyayı boğdu ve demokrasiye hasar veren yasaları getirdi” ifadesine yer verdi.

Daily Mail’den Chris Jewers’ın kaleme aldığı makalede, 1994 yılında siyaset sahnesine atılan Erdoğan’ın diplomasi konusunda da hem arabulucu hem de kışkırtıcı pozisyonlarında yer aldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Taner Sağır istifa etti
3
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
5
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
6
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.