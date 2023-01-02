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Haber7 yazarı Mehmet Acet seçimin erkene alınacağı tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Haber7 yazarı Mehmet Acet "Bendeki kulis bilgisi Mayıs ayına işaret ediyor. 7 Mayıs, ya da 14 Mayıs" dedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:04
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Erdoğan'a yakın yazar bilgiyi paylaştı. Seçimin erkene alınacağı tarihi açıkladı

Haber7 yazarı Mehmet Acet seçimin erkene alınacağı tarihi açıkladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken seçim tarihi konusunda siyasi kulislerden önemli bilgilere gelmeye devam ediyor. Haber7 yazarı Mehmet Acet, 2023 genel seçimlerinin tarihi hakkında kulislerde konuşulan iki tarihe dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Acet, "16, yahut 30 Nisan’da seçimlerin yapılma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Bu tarihlerin önünde bir engel yok Ancak, en başta dediğim gibi bendeki kulis bilgisi Mayıs ayına işaret ediyor. 7 Mayıs, ya da 14 Mayıs" dedi.

İşte Mehmet Acet'in yazısı şu şekilde:

"Seçim takvimiyle alakalı olarak ileri ki haftalar üzerinde durabiliriz. 

Akla hemen 9 Nisan Pazar günü olabilir mi sorusu geliyor.  9 Nisan’la ilgili handikap da 18 Haziran’dakine benziyor. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde, takvim geliyor 23 Nisan’a.  Hem milli bayram, hem de Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü. 
İyi mi?

Dolayısıyla daha önce ilk tahmini yaparken benim de atladığım bu husus nedeniyle 9 Nisan’ı otomatikman elememiz gerekiyor. 
16, yahut 30 Nisan’da seçimlerin yapılma ihtimali olabilir mi? Olabilir.  Bu tarihlerin önünde bir engel yok. 

Ancak, en başta dediğim gibi bendeki kulis bilgisi Mayıs ayına işaret ediyor." 

7 Mayıs, ya da 14 Mayıs."

Ayrıca iktidara yakın yorumcular, seçim tarihi için aynı tarih aralığında benzer açıklamalar yapıyor.

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Poyraz
2.01.2023 15:26
Seçimin ne zaman olacağına iktidar değil MUHALEFET karar verir  
 
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