AKP'li Zengin'den erken seçim açıklaması

AKP’li Zengin, seçim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, 30 Nisan tarihini “kesinlikle doğru değil” ifadesiyle yalanladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’da kurmaylarıyla yaptığı mini zirvede gündeme geldiği öğrenilen “14 Mayıs’ın muhtemel tarihlerden biri olduğunu” kaydetti.

AKP’li Zengin açıklamasında, “Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak” ifadelerini kullandı.

KARAR GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre, seçimlerin öne alınması ya da “erken seçim” için Erdoğan’ın karar alması ya da Meclis’ten 5’te 3 çoğunluk gerekiyor. Bu durumda TBMM’den “seçimlerin öne çekilmesi” için en az 360 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Cumhur İttifakı’nın seçimleri öne çekmek için muhalefetin desteğine ihtiyacı bulunuyor. Ancak muhalefet bloku, 6 Nisan ve sonrasında yapılacak bir “öne çekilmiş seçime” karşı olduğunu açıkladı. Bu nedenle “seçim kararını Erdoğan’ın karar alacağı” ileri sürülüyor.

‘SEÇİLEMEZ TEZİ ORTADAN KALKAR’

Erdoğan’ın “öne alınmış seçim kararı” alması durumunda siyasette tartışılan “Anayasa hükmü gereği Erdoğan 2023’te aday olamaz” tartışmasının da son bulacağına dikkat çekiliyor. “Seçimlerin öne çekilmesi durumunda Erdoğan’ın adaylığının önünde bir engel bulunmayacağı, muhalefetin de bu tezinin böylelikle rafa kalkacağı” değerlendiriliyor.

