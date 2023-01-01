1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AKP'li Zengin'den erken seçim açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün gündeme gelen olası seçim tarihi olan 14 Mayıs için “muhtemel” değerlendirmesini yaptı. 

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 11:04
Takip Et

Erken seçim tarihi verdi. AKP'li Zengin açıkladı

AKP'li Zengin'den erken seçim açıklaması
+
Aa
-

AKP’li Zengin, seçim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, 30 Nisan tarihini “kesinlikle doğru değil” ifadesiyle yalanladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’da kurmaylarıyla yaptığı mini zirvede gündeme geldiği öğrenilen “14 Mayıs’ın muhtemel tarihlerden biri olduğunu” kaydetti.

AKP’li Zengin açıklamasında, “Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak” ifadelerini kullandı.

KARAR GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre, seçimlerin öne alınması ya da “erken seçim” için Erdoğan’ın karar alması ya da Meclis’ten 5’te 3 çoğunluk gerekiyor. Bu durumda TBMM’den “seçimlerin öne çekilmesi” için en az 360 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Cumhur İttifakı’nın seçimleri öne çekmek için muhalefetin desteğine ihtiyacı bulunuyor. Ancak muhalefet bloku, 6 Nisan ve sonrasında yapılacak bir “öne çekilmiş seçime” karşı olduğunu açıkladı. Bu nedenle “seçim kararını Erdoğan’ın karar alacağı” ileri sürülüyor. 

‘SEÇİLEMEZ TEZİ ORTADAN KALKAR’

Erdoğan’ın “öne alınmış seçim kararı” alması durumunda siyasette tartışılan “Anayasa hükmü gereği Erdoğan 2023’te aday olamaz” tartışmasının da son bulacağına dikkat çekiliyor. “Seçimlerin öne çekilmesi durumunda Erdoğan’ın adaylığının önünde bir engel bulunmayacağı, muhalefetin de bu tezinin böylelikle rafa kalkacağı” değerlendiriliyor. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ahmet Sarı
1.01.2023 11:19
Sandığı bekliyoruz,21 yıldır ekonomiyi batıran, ülkeyi mülteci kampına çeviren, satılmadık yer bırakmayan ekp ve küçük ortağı tarihin çöplüğüne gömülecek.  
 
mehmet
1.01.2023 11:16
Mayıs ayında olcaksa gerek yok . zamanında olsun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
2
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
3
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
4
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
7
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿Van’da deprem
﻿Van’da deprem
﻿Van’da deprem
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi 
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi 
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi 
﻿Tarihte bugün 1 Ocak
﻿Tarihte bugün 1 Ocak
﻿Tarihte bugün 1 Ocak
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.