Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü

Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, Yurtdışındaki vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı.

Sade Vatandaş isimli YouTube kanalı gerçekleştirdiği röportajda vatandaşlara 2023 seçimi ile ilgili sorular sordu.

Mikrofon uzatılan vatandaş, "Avrupa'da yaşayan sağcısı solcusu fark etmiyor. Onların Türkiye'nin kaderini belirleyecek oyu kullanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GERÇEKTEN CENNET BİR ŞEYSE SENİN NE İŞİN VAR ALMANYA'DA?"

Vatandaş şöyle devam etti:

"Peki sana şunu soracağım. Almanya'dan geldiğini söylüyorsun. Tenzih ediyorum senin için söylemiyorum. Oradan Türkiye'ye bakış açın orda sen kendi kazancına göre buranın ekonomisinin çok iyi olduğunu çok iyi bir milliyetçi olduğunu söylüyorsun ve burada bazı yanlışları bakıyorsun sadece görmüyorsun.

"TÜRK VATANDAŞLIĞINI KABUL ETMEZLER"

Bende onlara her zaman şunu söylüyorum; Türkiye bu kadar ekonomik yönden gerçekten cennet bir şeyse senin ne işin var Almanya'da? Çık gel ülkene. Ülkende yaşa. Bugün eğer ki Alman hükümeti veyahut da Avrupa'daki hükümetler bizim orada yaşayan gurbetçilerimizin tenzih ettiklerim mutlaka vardır. O bakanlara diyorum görenlere demiyorum. Bir seçenekleri deseler ki ya Türk vatandaşlığını kabul edeceksin ya bu ülkenin vatandaşlığını kabul edeceksin. Emin ol ki Türk vatandaşlığını kabul etmezler."

- Yüzde 100 doğru.

"ONLARIN TÜRKİYE'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK OYU KULLANMAMASI GEREKİYOR"

"Sıkıştılar mı ne diyorlar. Ben diyorum çık gel ülkene o zaman diyor ki; e benim orada düzenim var. Niye o zaman oradan buraya gelip oy kullanıyorsun? Kullanma. Hayır bir kere onu da yasak etmeleri lazım. Avrupa'da yaşayan sağcısı solcusu fark etmiyor. Onların Türkiye'nin kaderini belirleyecek oyu kullanmaması gerekiyor."