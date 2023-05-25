Mikrofon uzatılan adam dobra dobra konuştu: Benim günahım beni ilgilendiriyor senin günahın tüm toplumu

Editör: Bengü Zorlu

Sokak röportajında mikrofona konuşan bir vatandaş AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı şu sözlerle eleştirdi;

“Ben kendi maaşımla sigara içerim, kimseyi ilgilendirmez. Ben 8 saat çalışıp kazandığım parayla bira da içerim. Bu seni hiç ilgilendirmiyor. Sen kendi günahlarınla ilgilen. Benim bireysel günahım beni ilgilendirir. Senin işlediğin bir günah toplumu ilgilendiriyor. Senin yönetiminde çocuklara taciz edildi. Senin yönetiminde bir adam her yere adamını soktu. Senin yönetiminde Suriye’de şehit oldular. Senin yönetiminde bütün dostların hain ilan edildi. Sen kendi günahlarınla ilgilen. Kendi günahımı ben tek başıma öbür tarafta öderim. Milyonluk cami yapıyorsun; içinde irfan yok, din yok, ahlak yok. Adliye binasının içinde adalet yok. Okulda öğretmende eğitim yok. Çünkü eğitilmiş, düşünebilen insanlara düşmansın. Onlar seni seçmez.”