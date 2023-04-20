Erdoğan’dan Ankara’nın göbeğinde imar kıyağı. 15 kata izin verdi, yatay mimari sözde kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’nın göbeğinde 15 katlı inşaata imar izni verdi. Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile ‘yatay mimari’ lafta kaldı.

Erdoğan’dan Ankara’nın göbeğinde imar kıyağı. 15 kata izin verdi, yatay mimari sözde kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Adana ve Muş'ta kamuya ait 6 mülkün özelleştirme yoluyla satışına ve Ankara Çayyolu'ndaki araziye 15 kat inşaat yapımına izin veren imar planı değişikliğine imza attı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 karara daha imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları şöyle:

BODRUM

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Muğla Bodrum Geriş’teki toplam 5 bin 939 metrekare taşınmazın 121 milyon 500 bin TL’ye Gülmar’a satışına,

İSTANBUL

Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı İstanbul Büyükçekmece’deki yaklaşık 9 bin metrekarelik taşınmazın 30 milyon 650 bin TL’ye Kırımoğlu Mühendislik’e satışına,

İZMİR

Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı İzmir Çiğli’deki toplam 15 bin 547 metrekare taşınmazın 250 milyon TL’ye Metropol’e satışına,

ANKARA

Sümer Holding’e ait Ankara Yenimahalle’deki 12 bin 977 metrekare taşınmazın 46 milyon 500 bin TL bedelle Betapark İnşaat’a satışına,

ADANA

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana Karataş’taki 39 bin 780 metrekare taşınmazın 247 milyon TL bedelle Barajpark İnşaat’a satışına,

MUŞ

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Muş’aki 12 bin 563 metrekare taşınmazın 20 milyon 400 bin TL’ye Nihat Bala’ya satışına ONAY VERDİ.

ÇAYYOLU'NDA İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Erdoğan ayrıca bir de imar planı değişikliğine imza attı. Erdoğan’ın onayladığı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle: Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Çayyolu’nda bulunan 29629 numaralı parsele Özelleştirme İdarisi Başkanlığınca hazırlanan “Gelişme Konut Alanı (Emsal: 1.50, Yükseklik: 15 Kat) , Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar PHlanı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; itirazların reddedilmesine karar verilmiştir.

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