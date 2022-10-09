Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, ''Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir ülkeyi biz hallederiz. Şu an itibariyle de bunun hazırlığı içerisindeyiz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolünü oynayan ülke Türkiye. Türkiye bu olaylardan yıpranmadı, hayır. Avrupa'da herkes kilitlenmiş durumda, bu kış nasıl geçecek diye. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimize doğalgazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şuanda vatandaşımıza doğalgazı nasıl uygun fiyatla ulaştıracağız, bunun peşindeyiz.

AKP iktidarı zulüm edilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir ülkeyi biz hallederiz. Şu an itibariyle de bunun hazırlığı içerisindeyiz.

Gençler, okullar açılırken sıralarınızda kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık kitap. Biz bu derdi çektik, evlatlarımız çekmesin dedik.''