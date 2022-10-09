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Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız." dedi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 17:42
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Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, ''Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir ülkeyi biz hallederiz. Şu an itibariyle de bunun hazırlığı içerisindeyiz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

''Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolünü oynayan ülke Türkiye. Türkiye bu olaylardan yıpranmadı, hayır. Avrupa'da herkes kilitlenmiş durumda, bu kış nasıl geçecek diye. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimize doğalgazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şuanda vatandaşımıza doğalgazı nasıl uygun fiyatla ulaştıracağız, bunun peşindeyiz.

AKP iktidarı zulüm edilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir ülkeyi biz hallederiz. Şu an itibariyle de bunun hazırlığı içerisindeyiz. 

Gençler, okullar açılırken sıralarınızda kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık kitap. Biz bu derdi çektik, evlatlarımız çekmesin dedik.''

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Ferit
9.10.2022 18:22
6 ay önce 27 lira olan 1,5 kilo domates salçası şimdi 80 lira. Istediği kadar maaşlara zam yapsın. 1 ayda eriyor  
 
Mustafa Kökkılıç
9.10.2022 18:17
Bu zamana kadar dedikleriniz olmadı , bundan sonra da olmaz. İdareyi yenilemek icap eder.  
 
vatandaş
9.10.2022 18:16
bu ülkenin başında şuan hangi parti ve kim var acaba.bu acıklanayı yapanlar veya bizler ayrı ülkelerde yaşıyoruz herhalde  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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