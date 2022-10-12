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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er sitesinden asgari ücrete yapılacak ara zammın tarihi verip rakamı açıkladı 

Milyonlarca asgari ücretli ve çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret tartışmaları giderek büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er, asgari ücrete kasım ayında zam yapılacağını ve 6 bin 700 liraya yükseleceğini sitesinden açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:08
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Asgari ücrete ara zam iddiası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er sitesinden tarih verip rakamı açıkladı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er sitesinden asgari ücrete yapılacak ara zammın tarihi verip rakamı açıkladı 
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Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin asgari ücrete 'enflasyonun üzerinde' zam yapılacağını açıklaması sonrasında asgari ücretle ilgili tartışmalar giderek büyüyor. 

Gazeteci Erdal Sağlam, asgari ücretin 10 bin TL'ye çıkarılabileceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er'den dikkat çeken tarih ve rakam geldi.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin Cengiz Er'in sahibi olduğu haber sitesi asgari ücrete üçüncü zammın kasım ayında yapılacağını öne sürdü. 

İddiaya göre, asgari ücret yapılacak üçüncü zamla birlikte 6 bin 700 liraya ulaşacak. 

Öte yandan daha gazeteci Engin Pınarbaşlı asgari ücrete çalışmaların başladığını ve 8 bin TL olacağını öne sürmüştü. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise, 1 Ocak 2023’de asgari ücretin 7.500 TL olacağını belirtmişti. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram ise yüzde 40-45 arasında zam yapılacağını bunun da 8 bin liraya tekabül ettiğini söylemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret artış oranı tartışmalarıyla ilgili, “Ekim-kasım-aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” açıklaması yapmıştı.

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ayıp
12.10.2022 12:05
asgari ücret artırıldığında, patronlar türk işçileri işten çıkarmaya başlar, sigortasız çalışan suriyeli ve afganları işe alırlar! o yüzden işverenlere yaptırım uygulamak lazım!  
 
İbrahim
12.10.2022 11:38
Sgk ve bağkur emeklileri olarak sürekli sadaka zamlara muhatap olduk yeni dönemde yeni seçimde artık yalan sözlere vaatlere kanmayacağız devlet hazinesi hakkımız olan zammı kim verirse oyumuz onadır  
 
sssss
12.10.2022 11:22
bu askeri ücreti devletten başka veren hiç bir işletme çıkmaz sayın reis babasının malını vermiyor ya atış serbest  
 
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