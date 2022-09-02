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Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Erdoğan ile Berat Albayrak arasında geçen anıyı kaleme aldı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:02
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Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri: Damatlar bunu yapmaz

Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başkanlığı sırasındaki baş danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını “Breaking History” ismiyle kitap haline getirdi.

Milli Gazete’de yer alan bilgilere göre, kitapta Türkiye ile ilgili bölümler dikkat çekti. Özellikle Erdoğan ile Trump arasında geçen 'damat' anısı gündem oldu.

"DAMATLAR BUNU YAPMAZ”

Erdoğan’ın ticari ilişkileri geliştirme konusundaki isteği için kendisine teşekkür ettiğini aktaran Kushner şöyle devam ediyor:

"Ardından, aynı zamanda damadı olan Maliye Bakanı Berat Albayrak'a baktı ve danışmanların bazen cumhurbaşkanlarını hayal kırıklığına uğratabileceğini ancak damatların bunu yapmayacağını söyledi."

Yine kitaba göre Erdoğan, Kushner ve eşi Ivanka Trump’ın daha fazla çocuk yapmasını istiyor ve mitinglerde yaptığı "üç çocuk" çağrısı üzerine şakalaşıyorlar.

BERAT ALBAYRAK VE 128 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden istifa etmiş sonra ortadan kaybolmuştu.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasının ardından Türkiye gündemine bomba gibi düşen Merkez Bankası döviz rezervlerindeki 128 milyar dolarlık "erime" tartışması ise halen devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığı iddia edilmişti.

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Rizeli Turgut
2.09.2022 16:11
Milletin 128 milyar dolar parasını çarçur eden damat  
 
Yorumcu
2.09.2022 15:39
Damadınızı da alınız ve gidiniz.  
 
Abbas
2.09.2022 15:11
Damatların hası sizde, ufak hatalar kadı kızında da olur canım !!!!  
 
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