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Erdoğan'ın en yakınındaki isim için flaş iddia: Gölge yönetim oluşturacak

Siyaset kulislerine Varlık Fonu Başkanvekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Erişah Arıcan’a ilişkin 'gölge ekonomi yöntemi' oluşturmak istediği iddiası bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:57
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Berat Albayrak'a yakın Varlık Fonu Başkanvekili Erişah Arıcan: Gölge ekonomi yöntemi oluşturulacak

Erdoğan'ın en yakınındaki isim için flaş iddia: Gölge yönetim oluşturacak
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DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan’ın “Varlık Fonu’ndaki gelişmeler normal değil” açıklamasının ardından Varlık Fonu ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Siyaset kulislerinde Varlık Fonu Başkanvekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Erişah Arıcan’ın “gölge ekonomi yönetimi” oluşturmak istediği konuşulmaya başlandığı ortaya çıktı.

İddialara göre Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanı olan Arıcan’ın, hükümetin yeni yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve faiz politikalarına karşı olduğu, piyasa beklentilerinin dışında kararlar alınması için çaba gösterdiği söyledi. Arıcan’ın bürokraside de kendi ekibini oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca kulislerde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Erişah Arıcan’ın çalışmalarının iş dünyasına da rahatsızlık verdiği ifadeleri yer aldı.

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