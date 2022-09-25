Berat Albayrak’a yakın isimle ilgili olay ekonomi kulisi. Gölge yönetim çabası ifşa oldu

Varlık Fonu ile Borsa İstanbul Yönetim Kurullarında yer alan, Berat Albayrak’a yakınlığıyla da tanınan Prof. Dr. Erişah Arıcan’la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Varlık Fonu Başkanvekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tez danışmanı olmasıyla da tanınan Prof. Dr. Erişah Arıcan’la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Erişah Arıcan’ın, hükümetin yeni yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve faiz politikalarına karşı olduğu, piyasa beklentilerinin dışında kararlar alınması için gayret gösterdiği öne sürülüyor.

BÜROKRASİDEKİ EKİBİYLE OLUMSUZ HABERLER YAPTIRIYOR

Öte yandan Arıcan’ın bürokraside oluşturduğu ekibiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum hakkında olumsuz haberler yaptırdığı da kulislerde konuşulurken gölge ekonomi yönetiminin örtülü çalışmalarından iş dünyasının rahatsız olduğu belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgilendirildiği, rahatsızlığın ise dile getirildiği de kulislere yansıyan bilgiler arasında…

GÖRÜŞME ÇABASI BAŞARISIZ OLDU

Berat Albayrak’a yakınlığıyla tanınan Erişah Arıcan’ın ise uzun süredir Erdoğan ile görüşme çabasında başarılı olamadığı biliniyor.

