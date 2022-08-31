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Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...

Eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u, 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde kaybeden Nihal Olçok, 15 Temmuz'da, Türk ordusunda yer almayan 'keskin nişancı'ların olduğunu ileri sürdü.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 00:44
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Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...

Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
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Eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u, 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesine ilişkin olarak yeni bir iddia ortaya attı.

15 Temmuz'da, Türk ordusunda yer almayan 'keskin nişancı'ların olduğunu ileri süren Olçok, "Keskin nişancı var efendim, tanıklar var. Konuşmayın denildi. Gazilere denildi. Çünkü Türk ordusunda böyle bir birim, keskin nişancı olmadığı için devlet ve ordu çok mağdur olurmuş, şöyle olurmuş" dedi.

Olçok, 15 Temmuz akşamı eşi Erol Olçok’u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kimin öldürdüğüne ilişkin sorulan soruya ise, şu açıklamayı yaptı:

“Keskin nişancı var efendim, buna sniper diyorlar. Keskin nişancı diyorlar var. Ama bunun ne mahkemede konusu edildi, ne tutanaklarda var. Ama var. Tanıklar var. Sonra tanıklara konuşmayın denildi. Gazilere denildi. Çünkü bana anlatılan şey, Türk ordusunda böyle bir birim, keskin nişancı olmadığı için devlet ve ordu çok mağdur olurmuş, şöyle olurmuş… Siz böyle bir şey gördünüz, sizi geldi iki üç kişi uyardı diye bu sözleri söylemekten korkuyorsanız ben sizin gaziliğinizi de sorgularım.”

"NEBATİ'NİN İSMİNİ VERDİM"

15 Temmuz’dan sonra 9 ismi FETÖ ile ilişkili oldukları gerekçesiyle ihbar ettiğini söyleyen Olçok, “TRT beni hiçbir yayınına davet etmedi. Çünkü eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, ilk verdiğim listededir. Diyorlar ya ben itirafçıyım 500 kişilik liste verdim. Ben o kadar adam tanımadım ‘FETÖ’cü. Ama 9 kişiyi verdim. 9 kişi hâlâ orada. Bunlardan bir tanesi İbrahim Şahin… Diğer 8’i, altı defa verdim hala orada. Bir tanesi Nureddin Nebati yani… Ondan sonra çıktı, 15 Temmuz Vakfı başkanı yaptılar Nureddin Nebati’yi. Berat Albayrak da var 9 kişi içinde." dedi.

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Ss
31.08.2022 01:19
Türk ordusunda nasıl keskin nişancı yokmuş ordu mensubumuymuş kendisi bunlarıda oğluna ismini verdiğin zatı muhteremlere soracaksın hanım efendi  
 
Atillahan
31.08.2022 00:58
sehit ailen uzerinden artik yeter bu yaptiklarin. tedavi ol. konusmalarinin cogu reklam kokuyor ilgi cekme icin. gereken arastirmalar zamani gelince zaten yapilacak herkes hesap verecek.  
 
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