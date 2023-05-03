Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma. İşte alınan ve atananların tam listesi

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atamalar ve görevden almalar gerçekleşti.

Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma. İşte alınan ve atananların tam listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete''nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına ise Özgür Gökmen atandı.

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

ocr.jpg

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent Tuğ,

Elazığ Bölge Müdürlüğüne Necdet Uca,

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker,

Genel Müdür Yardımcılığına ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal’ın atamaları yapıldı.

İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Dünyanın en pahalı yerlerinden Hong Kong bakın asgari ücreti ne kadar artırdı Dünya
Dünyanın en pahalı yerlerinden Hong Kong bakın asgari ücreti ne kadar artırdı
Real Madrid şampiyonluk yarışından koptu Spor
Real Madrid şampiyonluk yarışından koptu
Malatya’da kadın cinayeti Güncel
Malatya’da kadın cinayeti
Flaş Flaş… Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı. Herkes tedbirini alsın Güncel
Flaş Flaş… Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları belli oldu. En ucuz fiyat ne kadar? Teknoloji - Otomotiv
Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları belli oldu. En ucuz fiyat ne kadar?
Soylu duyurdu: Çok sayıda gözaltı var Güncel
Soylu duyurdu: Çok sayıda gözaltı var