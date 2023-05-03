Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma. İşte alınan ve atananların tam listesi

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atamalar ve görevden almalar gerçekleşti.