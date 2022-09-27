﻿Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla cemevi ziyaretlerinin ikincisini, 7 Ekim Cuma günü İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan Dergahı'na yapacak. Burada, türbeyi ve cemevini ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra konferans salonundaki törene geçecek. Törende, devletin desteğiyle inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını gerçekleştirecek.

Törende Erdoğan'ın yanı sıra, Şah Kulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Beyzade Özkahraman da bir konuşma yapacak.