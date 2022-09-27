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Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci cemevi ziyaretini 7 Ekim Cuma günü İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan Dergahı'na yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:54
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Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti

Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti
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Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla cemevi ziyaretlerinin ikincisini, 7 Ekim Cuma günü İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan Dergahı'na yapacak. Burada, türbeyi ve cemevini ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra konferans salonundaki törene geçecek. Törende, devletin desteğiyle inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını gerçekleştirecek.

Törende Erdoğan'ın yanı sıra, Şah Kulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Beyzade Özkahraman da bir konuşma yapacak.

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