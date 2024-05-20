Flaş... Flaş... İran'da OHAL ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı mir Abdullahiyan'ın bulunduğu helikopter düştü. Kazada Reisi ve Abdullahiyan'ın da aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni resmi olarak açıklanmasa da sis nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

Kaza sonrası yapılan çalışmalarda helikopterin en kazından 9 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Reisi’nin ölümü sonrası kabine acil olarak toplandı. Alınan karar ile ülkede 5 gün ulusal yas ve OHAL ilan edildi. Öte yandan yürütmenin başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir olacak. İran anayasası gereği Muhbir ülkeyi en fazla 50 güne seçime götürmesi gerekiyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.



İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adayların Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.



Konsey tarafından onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı, adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.