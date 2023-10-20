Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı: Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun

Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı: 'Örgüt gibi' diyerek seslendi

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı: Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir çağrı daha geldi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "İsrail yönetimi örgüt gibi davranmaktadır. Soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

“İSRAİL DEVLET YERİNE ÖRGÜT GİBİ DAVRANIYOR”

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 14. günde de devam ediyor. İki tarafta da siviller hayatını kaybetmeye devam ederken; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

Erdoğan, "Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir" ifadelerini kullandı. İsrail'e seslenen Erdoğan, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır" dedi.

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“TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Erdoğan mesajında, "Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir.

Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz.

İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır.

Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir.

Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum.

İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum.

Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz.

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