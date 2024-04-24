Erdoğan'dan İsrail'le ticaret açıklaması. 'O iş bitti'

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Türkiye ve Almanya bayrakları önünde basın mensuplarına fotoğraf veren Erdoğan ve Steinmeier ardından baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin ardından ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU MANZARAYI ALMAN DOSTLARIMIZIN GÖRMESİ LAZIM"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gazze'deki katliam hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de çocuk, kadın, yaşlı ağır manzaralar olduğunu belirterek, “Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım” ifadelerini kullandı.

"O İŞ BİTTİ"

Bir gazetecinin İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere yönelik sorusuna yanıt veren Erdoğan,

Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmadıklarını, belirterek, “O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum; şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu” ifadelerini kullandı.

45 bin Filistinlinin ölümünü bir kenara koymanın söz konusu olmayacağını belirten Erdoğan, yaralıların 75 bini bulduğunu ve bu yaralıların içerisinde durumu ağır olanların bir kısmının Türkiye’ye alındığını Burada tedavilerinin devam ettiğini belirtti.