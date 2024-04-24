N'aber? How are you? Erdoğan'dan Steinmeier'e

Kaynak: Haber Merkezi
N'aber? How are you? Erdoğan'dan Steinmeier'e
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i resmi bir tören ile karşıladı. Steinmeier aracından indikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “N’aber? How are you” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir tören ile karşılandı. Beştepe sarayından yapılacak olan ikili görüşmede Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri ele alınacak.

Bununla beraber iki ülke arasında süregelen ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.

ekran-goruntusu-2024-04-24-152551.png

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk defa yaptığı ziyarette bir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’in aracından inmesinin ardından kendisine doğru yürüdü ve mikrofonların da duyabileceği bir tonda “Naber, How are you?” sorusunu sordu.

Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında birçok kullanıcı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve Erdoğan’ın Türkçe ve İngilizce sorusu tartışma konusu oldu.

ekran-goruntusu-2024-04-24-152559.png

ekran-goruntusu-2024-04-24-152544.png

İlgili Haberler
Türkiye'de üretilen otomobillerin yarısından fazlası Bursa'daki bantlardan çıktı
Türkiye'de üretilen otomobillerin yarısından fazlası Bursa'daki bantlardan çıktı
Son Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti Yerel Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı Gündem
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi Dünya
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Gündem
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Balıkçı barınağını mesken edindiler Gündem
Balıkçı barınağını mesken edindiler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var