N'aber? How are you? Erdoğan'dan Steinmeier'e

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir tören ile karşılandı. Beştepe sarayından yapılacak olan ikili görüşmede Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri ele alınacak.

Bununla beraber iki ülke arasında süregelen ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk defa yaptığı ziyarette bir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’in aracından inmesinin ardından kendisine doğru yürüdü ve mikrofonların da duyabileceği bir tonda “Naber, How are you?” sorusunu sordu.

Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında birçok kullanıcı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve Erdoğan’ın Türkçe ve İngilizce sorusu tartışma konusu oldu.