Erdoğan'dan kara harekatı çıkışı: Kimse mani olamaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"1 BUÇUK YILLIK ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAK"

Bu eserin ülkemize kazandırılması için, doğdukları evlerini, işyerlerini, geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da, bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığı olamayacağını biliyorum.

2698 konut, 507 köy evi, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 9 okul, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Oldukça ferah bir şekilde tasarlanan Yusufeli, eskisinin 2 katı büyüklüğe sahiptir. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 km iken biz sadece Yusufeli'nde 62 KM tünel inşa ettik.

Dikilen 20 bin ağacı, 70 binin üzerinde fidanı ile yepyeni bir Yusufeli ortaya çıktı. Verimli topraklar yeni yerine taşınarak ilçenin hiçbir şeyi heba edilmemiştir. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 275 metre yüksekliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır. Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak.

Her aşaması kayda alınarak belgesele dönüştürülen barajımızın hikayesi bu akşam TRT ekranlarına izleyiciyle buluşacak. Böylesine devasa bir eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE BÖLGESEL DÜZEYDE LİDERLİĞİ AŞIP KÜRESEL ALANDA SÖZ SAHİBİ KONUMA GELMİŞTİR"

Biz bu vatan için bu millet için varız. Demokrasimizi hak ve özgürlüklerimizi geliştirmek için destansı bir mücadele yürüttük. Ülkemizin demokrasi atılımlarını gerçekleştirirken önümüze hangi engellerin çıkarıldığını siz biliyorsunuz. Bundan 11 yıl önce 2023 hedefleri sözüyle milletimizin karşısına çıktığımızda birileri aklında dalga geçmişti. Türkiye bölgesel düzeyde liderliği aşıp küresel alanda söz sahibi konumuna gelmiştir. Biz ülkemizde yatırımları, istihdamı, turizmi konuşuyoruz. Bunlardaki artışları konuşuyoruz.

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI

Biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük ve güçlü Türkiye'yi engelleme çabaları da sürüyor. Asırlardır bu millete ihanet edipte sonrasında iflah olan kimse yoktur. Taksim'de gerçekleştirilen alçak saldırıya cevabımızı terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvenli hissettikleri yerlerde başına yağan bombaları hazmedemeyen teröristler bu kez de sınırda sivil insanları hedef aldı. 4 yaşında çocuk ya. 4 yaşında şehdimiz, 22 yaşında öğretmenimiz şehit oldular.

Ülkemiz sınırlarına saldırıların kaynağını biliyoruz. Bu teröristlerin kimliklerini biliyoruz. Aynı zamanda bu teröristleri kimlerin silahlandırdığını biliyoruz. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması için üzerimize düşeni yerine getirdik. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, o da kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir.

"BU GÜVENLİK NEREDEN BAŞLAYACAKSA ORAYA KADAR GİTMEK HAKKIMIZ"

Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, o da kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek hakkımızdır. Bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla teröristlerin ensesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız.