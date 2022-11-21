Darbeci Sisi el sıkışmayla ilgili böyle dedi: İkili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmesine ilişkin, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik." demişti.



İkilinin görüşmesine ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." denildi.







ERDOĞAN İLE SİSİ'NİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Saninin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyona katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaşmıştı.